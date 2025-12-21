https://news.day.az/showbiz/1804086.html 52-летняя Тайра Бэнкс снялась для нового выпуска журнала Marie Claire Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс показала фигуру в платье с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 52-летняя Тайра Бэнкс стала героиней нового выпуска журнала Marie Claire. Супермодель предстала на обложке в белом облегающем платье с декольте, оголив плечо.
