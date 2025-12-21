52-летняя Тайра Бэнкс снялась для нового выпуска журнала Marie Claire

Супермодель и телеведущая Тайра Бэнкс показала фигуру в платье с декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

52-летняя Тайра Бэнкс стала героиней нового выпуска журнала Marie Claire. Супермодель предстала на обложке в белом облегающем платье с декольте, оголив плечо. Телеведущая позировала перед фотографом с распущенными волосами. Знаменитости сделали макияж в естественном стиле. На другом снимке манекенщица появилась в блестящем платье с открытыми плечами.