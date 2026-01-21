Умер актер фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Шотландский актер Дональд Дуглас скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дугласа не стало 14 января в больнице французского города Альби после непродолжительной болезни. Он был наиболее известен по роли Адмирала Дарси - отца одного из главных героев фильма "Дневник Бриджит Джонс" Марка Дарси.

В фильмографии Дугласа более 90 работ. Он снялся в таких проектах, как "Корона", "Из ада", "Мост слишком далеко", "Доктор Кто", "Пуаро", "Мстители", "Фантастические миры Уэллса", "Шерлок Холмс".

В январе также скончался американский режиссер и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма "Король Лев". Ему было 77 лет.

Роджер Аллерс был ключевой фигурой в анимационном подразделении Disney в 1990-е годы. Помимо работы над "Королем Львом" (1994), он внес вклад в создание таких хитов, как "Алладин" (1992) и "Похождения императора" (2000). Мультфильм "Король Лев" получил два "Оскара" и стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории.