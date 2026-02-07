Мир кино и сериалов вновь отметил лучших мастеров саундтреков. Общество композиторов и авторов песен подвело итоги 2025 года и назвало лауреатов престижной премии.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, Deadline отмечает, что особого признания удостоился фильм "Грешники". Картина выиграла сразу в двух номинациях - "Выдающийся оригинальный саундтрек к студийному фильму" и "Выдающаяся оригинальная песня в драме или документальном кино". Композитором выступил Людвиг Йоранссон. Интересно, что для создания аутентичного звучания, отражающего музыку южных штатов США 1930-х годов, Йоранссон записывал саундтрек в переоборудованной церкви в Новом Орлеане.

Не менее громким стал успех "Кей-поп-охотниц на демонов". Песня Golden из этого проекта победила в категории "Лучшая песня в комедии или мюзикле". Композитором анимационного фильма "Кей-поп-охотницы на демонов" выступил Марсело Зарвос. Саундтрек вышел 20 июня 2025 года, в день премьеры картины. К октябрю его альбом получил платиновый статус от RIAA, продажи превысили миллион копий.

Также среди независимых проектов отличился фильм "Сны поездов". Его композитор Брайс Десснер забрал награду за "Лучший оригинальный саундтрек к независимому фильму".

Не остались без наград и сериалы. "Белый лотос" получил приз за вступительную композицию. Музыку для сериала создал чилийский композитор Кристобал Тапия де Веер. Ранее, в 2023-м, он уже получал премию "Эмми" за лучший саундтрек к сериалу "Белый лотос".

"Разделение" также отметили за выдающийся саундтрек. Оригинальную музыку для "Разделения" написал композитор Теодор Шапиро, который в 2022 году уже получал премию "Эмми" за свою работу над сериалом.

Напомним, Общество композиторов и авторов песен - профессиональная организация, которая вручает награды за достижения в области музыки для кино и телевидения. Премия признается в индустрии как знак качества и профессионального признания.