65-летняя Тильда Суинтон в платье-мешке появилась в Каннах

Актриса Тильда Суинтон стала гостьей закрытия Каннского кинофестиваля. Снимки появились в фотобанке Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

65-летняя Тильда Суинтон предпочла для выхода красное платье-мешок от Chanel. Образ дополнили туфли в тон и ожерелье. Актрисе также сделали нюдовый макияж.

Гостями вечера также стали Ева Лонгория, Изабель Юппер, Пенелопа Крус и другие.

Тильда Суинтон - британская актриса, призер двух крупнейших кинофестивалей мира - Берлинского и Венецианского, лауреат премий "Оскар" и BAFTA в категории "Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Майкл Клейтон". Тильда Суинтон происходит из древнего шотландского рода Суинтон. История ее семьи насчитывает более тысячи лет. Одноклассницами Тильды были дочери британской аристократии, и в том числе - леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская.

Суинтон жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном, художником и драматургом, от которого родила двойняшек - сына Ксавье и дочь Онор. С 2004 года актриса встречалась с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.