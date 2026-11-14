«Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с матерью

"Ангел" Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио показала редкое фото с матерью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

44-летняя Алессандра Амбросио позировала в белых джинсах и бежевом лонгсливе. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. В кадре модель стояла вместе со своей матерью Люсильдой Амбросио. Съемку они провели на кухне загородного дома. "Ангел" поздравила мать с днем рождения.

12 августа Алессандра Амбросио объявила о помолвке с возлюбленным Баком Палмером. Бак Палмер сделал предложение руки и сердца Алессандре Амбросио во время отдыха в Индонезии.

"Ангел" Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.