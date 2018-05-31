За последние 20 лет в Азербайджане резко увеличилось число мужчин, и соотношение полов среди населения, можно сказать, уравнялось.

Об этом на заключительной конференции пилотного проекта "Просвещение молодежи в Азербайджане в целях повышения ценности детей женского пола " сказала заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в настоящее время 49,9 процента населения составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.

Гахраманова подчеркнула, что в настоящее время одной из актуальных проблем является нарушение соотношения полов среди детей.

"К сожалению, и Азербайджан не остался в стороне от этой проблемы. Если раньше не так чувствовалось нарушение соотношения полов среди детей, то в настоящее время оно стоит в одном ряду вопросов, беспокоящих общество. Если этот дисбаланс происходит естественно, то вмешиваться было бы неправильно. К сожалению, в большинстве случаев этот процесс проходит неестественно", - сказала зампредседателя.

Гахраманова сказал, что по биологическая норме на 100 девочек должно приходиться 105-107 мальчиков.

"Проделанная в последние годы в этой сфере работа дала положительные результаты. Так, если в стране в 2015 году на 100 девочек приходилось 117 мальчиков, то в 2016 году девочки среди новорожденных составили 46,8 процента, и таким образом на 100 девочек пришлось 114 мальчиков. Сейчас это соотношение составляет 100 на 112", - сказала Гахраманова.

По ее словам, для устранения проблем необходимо проводить просветительскую работу и развивать услуги в сфере здравоохранения. "В особенности необходимо проводить кампанию по вопросам планирования семьи, предохранения от нежелательной беременности, искусственного зачатия, охраны репродуктивного здоровья в селах страны", - сказала зампредседателя комитета.

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