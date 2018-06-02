На бакинском бульваре организован Европейский городок - ФОТО

Представительство ЕС в Азербайджане и посольства стран-членов организовали в Национальном приморском парке Баку Европейский городок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выступивший на открытии министр культуры Абульфас Гараев отметил, что данное мероприятие, приуроченное к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, является наглядным примером сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. "Азербайджан, который выделяется своими мультикультуральными ценностями, строит свою политику на основе межкультурного и межрелигиозного диалога".

Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас сообщил, что ЕС и Азербайджан реализуют ряд совместных проектов: "Работая с Азербайджаном, мы стараемся навести мосты, мы сотрудничаем с молодежью. ЕС и Азербайджан реализуют ряд совместных проектов. Подобные мероприятия позволяют еще более расширить связи, изучить культуру друг-друга".

Отметим, что в рамках мероприятия вечером будет организован концерт.

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