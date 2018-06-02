Абульфас Гараев: Азербайджан всегда поддерживал идеи мультикультурализма, этнического и религиозного равенства

Азербайджан всегда поддерживал и поддерживает идеи мультикультурализма, этнического и религиозного равенства, являясь местом сосредоточения культурных особенностей всего человечества. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом в субботу на мероприятии, посвященном открытию городка Европы в Баку, сказал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

"Мероприятие, организованное нами совместно с представительством ЕС в Азербайджане является хорошим примером нашего тесного культурного и делового сотрудничества. Сегодня наша страна является местом мирного сосуществования людей из разных частей мира, представителей разных верований, и мы продолжим придерживаться этих принципов", - сказал Гараев.

Говоря о сотрудничестве со странами ЕС, министр также отметил, что совместные проекты ЕС и Азербайджана, несомненно, послужат усилению двустороннего сотрудничества, приводящего к новым инновативным открытиям и представляющего пользу для обеих сторон.