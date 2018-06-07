В Баку открывается новая станция метро - СРОКИ СДАЧИ

Ускорены строительные работы на станции под условным названием "B3" "фиолетовой" линии Бакинского метрополитена. Об этом в четверг сказал зампред ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зампред ЗАО отметил, что на станции устанавливаются самые современные образцы оборудования. "Здесь используется оборудование нового поколения. Поэтому ввод станции в эксплуатацию планируется в конце 2019 - первой половине 2020 года", - отметил Мамедов.

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