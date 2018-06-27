В Азербайджане зарегистрировано свыше 1500 подземных толчков

С начала этого года в Азербайджане зарегистрировано 1600 подземных толчков. Об этом сказала в среду Trend заведующая информационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, 32 из них ощущались. Больше всего землетрясений было зафиксировано в Каспийском море, в северо-западных районах страны, а также в Лерикском и Агдамском районах.

Самое сильное землетрясение произошло 5 июня в Загатальском районе, магнитуда которого составила 5,5.

Гусейнова также добавила, что после землетрясения, произошедшего сегодня ночью в Лерике, было зарегистрировано около 40 слабых афтершоков.

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