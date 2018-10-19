Моника Дас Гупта: Национальный план действий поможет обеспечить гендерное равенство в Азербайджане

Национальный план действий по пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер в Азербайджане поможет обеспечить гендерное равенство в стране.

Об этом сказала в интервью Trend приглашенный эксперт Фонда ООН в области народонаселения, профессор Университета Мэриленда, исследователь в области демографии Моника Дас Гупта, которая в составе команды экспертов участвовала в разработке проекта вышеуказанного Плана действий, который был в пятницу презентован в Баку, передает Day.Az.

"Очень важно иметь План действий, потому что таким образом у вас может быть "дорожная карта" для действий в решении гендерных проблем. С такой дорожной картой вы будете иметь согласованную политику, которую вы можете проводить и прилагать определенные усилия для достижения более сбалансированного соотношения полов", - сказала она.

Дас Гупта отметила, что в Национальном плане действий имеется ряд различных рекомендаций и пунктов действий, указывающих, что необходимо сделать с помощью данных и исследований, коммуникации и пропаганды, законов и политики, а также различных мер социальной защиты.

"Эти меры дополняют друг друга и, как ожидается, будут подкреплять друг друга. Разумеется, обеспечение гендерного равенства и повышение ценности девочек и женщин лежат в основе всех этих инициатив. Эффективность этих мер будет зависеть от ресурсов и институциональных возможностей", - сказала она.

Дас Гупта отметила, что этот План действий рассчитан на 2019-2022 годы.

Далее, говоря о коренных причинах гендерных проблем в странах Южного Кавказа в целом, эксперт сказала, что основные проблемы в этой области возникли в переходный период после распада СССР.

"В период, когда страны Южного Кавказа были частью СССР, у них было нормальное соотношение полов при рождении. С распадом СССР соотношение полов при рождении в этом регионе резко изменилось. Экономическая, политическая инфраструктура сразу же развалилась. Работа, пенсии, бесплатные школы, бесплатное медицинское обслуживание - все это просто исчезло за короткий промежуток времени. Страны переходили к рыночной экономике, о которой ничего не знали. Уязвимость, с которой люди столкнулись, оказала на них давление, а некоторые из них выбрали миграцию, чтобы найти работу и денежные средства. Некоторые из них предпочитали иметь сыновей, потому что сыновья вырастут, защитят их и будут зарабатывать на жизнь", - сказала она.

Что касается проблем, которые могут возникнуть в результате перекошенного соотношения полов, Дас Гупта отметила, что наиболее очевидным из них это нехватка женщин.

"Если у вас на 13 процентов больше мальчиков, то у вас будет на 13 процентов меньше невест. Это приводит к серьезным проблемам, которые мы уже видим в Китае. К таким проблемам относятся торговля женщинами, детские браки и т.д.", - сказала она.

Дас Гупта добавила, что, возможно, для Азербайджана самая большая проблема будет связана с сокращением населения.

"В Азербайджане уже наблюдается снижение рождаемости. Если у вас на 13 процентов меньше женщин, то тогда вы столкнетесь с нехваткой рабочей силы", - отметила она.

Международный эксперт отметил, что Южная Корея до сих пор является единственной страной, которая сумела решить проблему с перекошенным соотношением полов.

"После войны 1950-х годов, примерно в 1960 году, в Южной Корее появился новый президент, который решил индустриализировать страну. В стране были приняты многие программы гендерного равенства. Не обязательно потому, что новый президент хотел обеспечить гендерное равенство, а потому, что он хотел обеспечить экономическое развитие. Тем не менее в стране была очень высокая рождаемость. Он решил разработать эффективную программу планирования семьи, поскольку люди не хотели прекращать рожать детей, пока у них не будет одного или двух сыновей. Для устранения этой проблемы в стране проводили кампании в средствах массовой информации, на телевидении и радио, в основном пропагандируя, что хорошо иметь семью с двумя девочками и т.д.", - сказала она.

Дас Гупта отметила, что со временем эти меры в Южной Корее стали давать положительные результаты для обеспечения гендерного равенства.

"Они начали менять некоторые из этих законов, в том числе законы о представительстве в политике, на выборах предоставлять квоту для женщин-кандидатов. Они также изменили семейное право, чтобы женщины имели больше прав наследования, больше прав в случае развода, опеки над детьми, женщины также могли быть главами домашних хозяйств", - сказала она.