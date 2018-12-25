Новые машины азербайджанской полиции: 9 камер, встроенный радар - ФОТО

Сегодня в Баку были представлены новые автомобили, приобретенные для дорожно-патрульной службы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, всего было приобретено 118 автомобилей марки "Мерседес". Из них 75 - модели С-300, 4 - Е-450, а 39 - Е-350. На всех этих автомобилях установлена новая система и-Патруль. Данная система существенно отличается от предыдущих по своим техническим характеристикам. Система, способная непрерывно функционировать как при остановке, так и движении автомобиля, оснащена девятью камерами наблюдения с 360-градусным обзором территории. Внутри системы установлен радар, регистрирующий в автоматическом режиме государственные регистрационные знаки и скорость транспортных средств, движущихся в встречном направлении по пяти полосам. Кроме того, в автомобилях имеются системы распознавания сбоку, невидимого инфракрасного освещения, охватывающего расстояние в 30 метров для ночного видения, и модуль GPS. Устойчивое внутренне компьютерное устройство системы позволяет проводить все процессы в автоматизированном режиме. Одновременно считываются номерные знаки транспортных средств, припаркованных справа и слева в перпендикулярном автомобилю дорожно-патрульной службы направлении. Данная система архивирует сведения о транспортных средствах со считанными номерами и скоростью в центральном сервере с добавлением текущей даты, времени и координата GPS. Сведения о транспортных средствах, превысивших скорость, сразу передаются посредством сети мобильной связи системы в Центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции. Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook