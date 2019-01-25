Азербайджан оптимизирует деятельность учреждений культуры

25 января 2019 17:20

Указ "О мерах по совершенствованию структуры и управления министерства культуры Азербайджана", подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 15 января, предусматривает создание современной системы в области культуры, повышение уровня услуг в области культуры, оптимизацию деятельности учреждений культуры.

Об этом в пятницу сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает  Day.Az со ссылкой на Trend.

Гараев сказал, что, несомненно, необходимо создать условия для того, что работающие в этой сфере лица не остались без работы.

"Человеческий фактор остается для нас главным. В то же время должна идти модернизация, совершенствоваться система", - сказал министр.

Гараев отметил, что будут подготовлены новые предложения по организации деятельности Дома-музея Джафара Джаббарлы в Баку.

"Имеются некоторые правовые вопросы. После решения этих вопросов будет обеспечена деятельность музея", - сказал Гараев.

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