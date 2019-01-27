Стыдно ли жить в 30 лет с родителями - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Не так страшно производить свое дитя, гораздо страшнее выпускать его в самостоятельную жизнь".

Все родители задают себе вопрос о том, какими станут их дети, когда вырастут. И иногда мне кажется, мы в этом плане превосходим сами себя, ставя благополучие и благосостояние детей выше жизненных приоритетов. Уж так устроен наш менталитет, что многие дети, какими бы самостоятельными они ни были или не старались казаться, долгое время находятся под "крылом" родителей, и даже во многих случаях после начала самостоятельной жизни те стараются во всем их опекать.

Это все, конечно, хорошо, но что если взросление никак в понимании некоторых не вяжется с самообеспечением?

Лала Эфендиева, 45 лет:

"Моему сыну 21 год. До недавнего времени жил с нами, но однажды заявил, что он уже взрослый и хочет самостоятельности, и для этого ему надо переехать от нас. Мы волновались, как он, будучи еще студентом, собирается жить отдельно, но потом рискнули, раз хочет, значит, осознает все трудности. Но когда отец снял ему квартиру, он стал устраивать там вечеринки, тусовки, а к родителям бегал за деньгами на клубы и рестораны. При этом говорил, что скоро должен устроиться на работу. Вскоре это все закончилось. Отец долго терпеть не стал и заставил переехать домой. Сын оказался далек от самостоятельной жизни и не способен себя содержать".

Действительно, у нас часто идут навстречу своим детям и обеспечивают их всем необходимым, уж так заложено - чтобы угодить своему чаду. Порой все это превращается в слишком многое.

Но для бакинской молодежи нет ничего невозможного, о чем свидетельствуют многочисленные анкеты на сайтах по трудоустройству, где даже студенты ищут заработок.

Вот, что говорит менеджер по набору персонала одной из служб по трудоустройству Турал Теймуров: "У нас на сайте много вакансий, где требуются молодые кадры на полный день или на подработку. И вы знаете, много желающих, кто хотят совмещать учебу и работу, студенты и даже молодые люди без высшего образования. Молодые кадры стали более востребованы, и что немаловажно - в силу своей амбициозности ищут большие зарплаты".

Так что возможности устроиться на работу для молодежи есть, было бы желание.

Ведь бывает, что насмотревшись в кино на западную жизнь, у нас тоже начинают думать об отделении от родителей, видя в этом только возможность отделаться от родительского надзора и, как говорится, делать что вздумается. Однако есть непреложная истина - когда начинаешь жить отдельно от родителей, первым делом понимаешь, что зубная паста и туалетная бумага тоже покупаются. И чтобы иметь эту самую пасту, нужно зарабатывать деньги.

Дело в том, что самостоятельность у нас не все правильно воспринимают. Некоторые наши молодые парни и девушки считают, что главное - жить отдельно, а всем остальным мама и папа обеспечат. О какой же самостоятельности тут может идти речь? Самостоятельность, в первую очередь, означает финансовую независимость, пусть и частичную. Допустим, родители платят за аренду квартиры, а все остальное - это уже твои проблемы. Ты ведь ушел из дома, чтобы стать самостоятельным? Так становись им.

Бывает, что студенты начинают самостоятельную жизнь не по желанию, а из необходимости помогать семье или платить за обучение. Но чаще всего ребята просто хотят, чтобы их считали взрослыми, и не желают просить у родителей деньги на карманные расходы.

А вообще, это довольно решительный шаг. Раньше и я думала, что дайте мне только вырасти - и я уеду от вас, но не уехала. Потом думала, что найду работу и уеду, но опять не уехала. У нас в Баку с переездом девушек дела обстоят гораздо сложнее, девушка может переехать из родительского дома, но только к мужу. Хотя нигде не записано, что девушка обязана жить с родителями до замужества во что бы то ни стало, однако переезд дочерей в отдельное жилье - явление очень редкое.

Нигяр Алиева, 29 лет:

"Жить отдельно надо начинать только в том случае, если сам себя можешь обеспечить и финансово, и морально. Я, к примеру, с 18 лет работаю и сама зарабатываю, начинала в студенческие годы с ресепшена, работала в клинике в вечернюю смену, сейчас стала коммерческим менеджером компании. Мне родители, конечно, помогали, но скорее морально поддерживали. Со временем я смогла сама купить себе машину. И считаю, что прежде, чем съезжать, нужно во-первых, иметь хорошую работу и заработок, во-вторых, четко представлять себе распределение средств. Вы готовы сами платить квартплату, сами покупать себе еду и прочее? Если нет, то не стоит и начинать все это".

По мнению психолога Нармины Гусейновой, у нас пока не так уж много самостоятельной молодежи, которая сама бы себя обеспечивала. В основном, все расходы в семье - на плечах родителей. Они оплачивают обучение, покупают машину и т.д., надеясь, что сын или дочь уже самостоятельные и им просто надо помочь на пути к новой жизни.

"Однако не всегда дети оправдывают вложенные в него силы и финансы, - заметила психолог. - И получается, что и стремиться многим уже некуда, и так все есть, зачем прилагать усилия и добиваться, когда родители всем обеспечили. Но зато родители везде и всюду говорят, что вот какие у меня дети самостоятельные - и машина, и квартира, и работа. У нас нередко допускают ошибки в воспитании, давая либо все, что ребенку и стремиться уже не к чему, или пускают все на самотек, разрешая все, о последствиях чего чаще всего жалеют"...

Самостоятельность - это прекрасно. Но, как бы там ни было, а у нас в стране родители даже взрослых детей чаще хотят видеть возле себя. Такого правила, как "закончил школу - пора съезжать от мамы", у нас не существует, и никому в голову не придет хихикать над 30-летним парнем, живущим с родителями. Если он продолжает сидеть на шее у родителей, то осуждать его будут за безделье и бессовестность, а не за житие под одной крышей с папой и мамой. Если же он самостоятельный человек, зарабатывает и сам же обеспечивает семью, то вообще никаких вопросов быть не может. Стоит ли в обязательном порядке что-то менять, если всем хорошо?

Не стоит также забывать, что понятие семьи в Азербайджане очень крепко. И если где-то большая семья под одной крышей кажется дикостью, то у нас считается позитивным фактом, когда рядом живут представители многих поколений.

Не нужно обязательно стараться ломать традиции. Однако нужно учесть, что сегодня для молодежи гораздо больше возможностей, чем для старшего поколения. Молодым устроиться и начинать самостоятельную жизнь сегодня намного проще, чем это было 20-30 лет назад. Вопрос лишь в том - готова ли наша молодежь к первым трудностям и ответственности за собственную судьбу?..