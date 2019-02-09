Госкомитет о влиянии соцсетей на семьи

Одним из самых остро стоящих на сегодняшний день в Азербайджане вопросов является незаметное, но очень быстрое проникновение интернета, соцсетей в семьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

"Мы видим, что люди проводят больше времени в виртуальном пространстве, нежели с членами своей семьи. В свою очередь, это отдаляет людей друг от друга, возникает пропасть в отношениях между родителями и детьми", - сказала председатель Госкомитета.

По ее словам, этот фактор негативно сказывается на психике подростающего молодого поколения, порождает у них зависимость.

"Поэтому мы должны беречь своих детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. В связи с этим в Госкомитете проводятся встречи с родителями и детьми, мы информируем их о положительных и негативных сторонах технологий", - сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что повышение ответственности родителей в семье является одним из самых важных вопросов.

"Для своевременного вмешательства и оперативного решения проблем во внутрисемейных отношениях предполагается создание института "Семейного психолога". В агитации семейных ценностей очень многое зависит от СМИ, в частности телевидения. К сожалению, в программах на социально-бытовые темы во многих случаях демонстрируются лишь негативные стороны общества. Несмотря на то, что у нас очень много образцовых семей. Конечно, проблемы семей надо освещать, но не нарушая баланс", - сказала председатель Госкомитета.

Гусейнова также отметила, что сегодня в Азербайджане имеется более двух миллионов семей.