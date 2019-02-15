В Азербайджане попытаются примирить разводящихся супругов

Председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова предлагает применять в судах механизм для примирения разводящихся пар, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что решение внутрисемейных конфликтов, считающихся одной из актуальных проблем современного мира, крайне важно с точки зрения устойчивости института семьи: "К сожалению, сегодня мы наблюдаем рост числа конфликтных семей, что, в конечном итоге, приводит к разводу. Проведенные исследования показывают, что порой проблема, ставшая причиной развода, разрешима. Однако отсутствие соответствующего механизма и непримиримая позиция сторон в отношении друг друга углубляет проблему. Поэтому необходимо, чтобы в судах был такой механизм, что делает необходимым принятие закона "О медиации"".

Гусейнова добавила, что медиация применятся для регулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений. Этот закон - альтернативный метод решения споров.

Глава госкомитета добавила, что в связи с этим структура изучила положительный опыт ряда стран, в частности, опыт Германии: "В настоящее время в центрах комитета реализуется пилотный проект, и достигнуты очень хорошие результаты. В рамках сотрудничества с Германским обществом международного сотрудничества предложено, чтобы в Азербайджан были приглашены эксперты, которые будут готовить местных специалистов. Думаем, что если предложение реализуется, то мы добьемся подготовки медиаторов местного уровня и внедрим эту услугу по всей стране".