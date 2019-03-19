В Азербайджане предлагается внести в закон "О государственном реестре недвижимости" изменение о полном отказе от процедуры представления на бумажном носителе выписок (купчих) госреестра, подтверждающих право собственности на недвижимость, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, выдача выписки предусмотрена только в электронном порядке.

В новых предложениях отмечено, что собственность на недвижимость и возникновение других имущественных прав или перевод на другое лицо оформляются посредством выписки из госреестра на основании документов, подготовленных соответствующим органом исполнительной власти.

По желанию владельца выписка подтверждается электронной подписью и размещается на портале "электронное правительство", или же отправляется ему (владельцу) другим электронным путем, в том числе по электронной почте.

Изменения в законопроект будут обсуждены на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) 29 марта.