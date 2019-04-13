В Баку на сессию Комитета ЮНЕСКО приедут тысячи зарубежных представителей
13 апреля 2019 12:31 205
В 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, которая с 30 июня по 10 июля пройдет в Баку, примут участие свыше трех тысяч представителей различных стран.
Об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал в ходе массовой акции по посадке деревьев, проведенной министерством экологии и природных ресурсов в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр напомнил, что Азербайджан будет председательствовать на этой сессии.
Он добавил, что в рамках сессии планируется посещение заповедника делегациями, которые будут находиться в Азербайджане.
Напомним, что 43-я сессия Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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