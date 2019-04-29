Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе, проведенном под председательством судьи Фаига Ганиева, в качестве свидетеля дал показания Фуад Абудуллаев, сказавший, что с 1992 года работал в Международном банке, а в 2001 году возглавлял московский филиал банка: "После того, как Джахангир Гаджиев стал руководителем банка, он назначил меня главой московского филиала. Там было осуществлено много проектных работ, некоторые выданные кредиты погашены, но после того, как в 2015 году я ушел из банка, я не в курсе, что стало с другими предоставленными кредитами. Указания по предоставлению кредитов давал Джахангир Гаджиев. Во время моей работы в банке было осуществлено 69 вексельных операций".

Далее в своих показаниях свидетель сказал: "Я познакомил Джахангира Гаджиева с человеком по имени Эмин Садиг. Была достигнута договоренность о приобретении нефтяного месторождения, которое было оформлено на имена нескольких лиц. 60 процентов месторождения было оформлено на имя сотрудника банка Хатама Хатамова. Потом в Казахстане была создана новая фирма, зарегистрированная на Эмина Садига, Фуада Гусейнли, гражданина Казахстана и Джахангира Гаджиева. Банк представляла Люксембургская компания, т.е., Хагани Баширов. За приобретение месторождения было заплачено 16 миллионов долларов. Сейчас в суде Казахстана идет разбирательство по этому делу".

Абдуллаев добавил, что Джахангир Гаджиев был осведомлен о средствах, выделенных для проекта, это осуществлялось по его указанию: "Проживающий в России азербайджанский бизнесмен Тельман Исмайлов взял в банке кредит на сумму 70 миллионов долларов. Он обратился в московский филиал Межбанка для строительства торговых компаний в Одессе. Ему был предоставлен кредит. Но потом у Тельмана Исмайлова возникли проблемы, и он не смог своевременно погашать кредит, а в 2013 году погашение кредита и вовсе прекратилось. Потом Тельман Исмайлов перевел четыре фирмы в компании, контролируемые знакомым Джахангира Гаджиева - Хагани Башировым".

По словам свидетеля, кредит в банке был предоставлен и Ануше Ансари - первому космическому туристу среди женщин: "Она взяла кредит в банке в размере 12 миллионов долларов для проекта "Умный дом" в США. Потом проценты погашались, но основной долг оставался. У меня нет информации о дальнейшей судьбе этого кредита после того, как я ушел из банка".

Следующее заседание суда назначено на шестое мая.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.