https://news.day.az/society/1127070.html В ЮНЕСКО отметят юбилей БГУ
В ЮНЕСКО отметят юбилей БГУ
12 июня этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отметят юбилей Бакинского государственного университета (БГУ), здесь также будет организована выставка и состоится концерт. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БГУ.
В официальной части мероприятия будет продемонстрирован видеоролик, отражающий 100-летнюю историю БГУ, здесь же будут представлены тематические исторические и современные фотографии.
В юбилейных мероприятиях примет участие делегация министерства образования, БГУ и министерства культуры.
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