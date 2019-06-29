Развитие любого города немыслимо без развития средств коммуникации. Самыми первыми были, как говорят историки, гонцы, сигнальные костры...

Потом наступил черед почты, затем телеграфа. А потом - и телефона. В Российской империи первый телефонный разговор состоялся в 1879 году на линии Петербург - Малая Вишера, передает Day.Az со ссылкой на azerhistory.com.

Через пару лет, 25 сентября 1881 года, российское правительство утверждает "Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений в России". Согласно этому документу, право на строительство и эксплуатацию предоставлялось частному предпринимателю сроком на двадцать лет, по истечении которого телефонные сооружения должны были безвозмездно передаваться правительству.

Правительству принадлежит право выкупа сети по истечении семи лет, оно имеет надзор за устройством сети и содержанием ее в исправности. Определена максимальная плата за пользование телефоном - 250 рублей в год при расстоянии от центральной станции не выше 3 верст и по 50 рублей - за каждую версту свыше трех верст. Известная часть валового сбора отчисляется в пользу казны. Правительство имеет право устройства собственной сети в том же городе.

На подобных условиях были заключены контракты на устройство телефонных сетей в Лодзи, Нижнем Новгороде, Либаве, Ревеле, Ростове-на-Дону и Баку.

Однако еще в январе того же года Товарищество братьев Нобель с целью получения разрешения для прокладки телефонной линии обратилось к губернатору Баку генерал-лейтенанту Валериану Позену, и 18 февраля его получило.

И вот 23 ноября (6 декабря) в Азербайджане была сдана в эксплуатацию первая телефонная линия производства компании "Белл" длиной в 6 км, которая соединила главную контору общества (вилла "Петролеа") с домами председателя и главного инженера. Официально эта линия в Азербайджане считается первой телефонной линией, и история создания телефонной связи ведет отсчет от этой даты.

С 2006 года 6 декабря в Азербайджане стали отмечать профессиональный праздник связистов и специалистов в сфере IT-технологий. Правда, некоторые источники приводят данные, что в том же году телефонную линию протянуло и пароходное общество "Кавказ и Меркурий" от своей конторы на набережной до Бакинского порта. В июле 1885 года директор станции Бакинского телеграфа объявил о готовности к строительству Центральной станции для создания телефонной сети.

В 1886 году по подписанному Главпочтамтом контракту "О строительстве телефонной станции в городе Баку и его двадцатилетней работоспособности" начинаются строительные работы. В Баку телефонная станция и контора располагаются на улице Полицейской (позднее Мамедалиева) в доме Тумаева в помещении конторы завода Густава Ивановича Листа, предпринимателя с талантом инженера. Всего же абонентов в Баку на тот период было 40.

На крыше дома располагалось странное сооружение, до недавнего времени сбивавшее своим необычными видом исследователей, изучающих старые фотоснимки. Это была телефонная башня, напоминавшая своим видом купол албанских церквей, но окруженный решетчатой конструкцией и многочисленными проводами. В течение двадцати лет Густав Лист являлся концессионером телефонных сообщений в Баку. Телефонные линии, сама станция и столбы были собственностью его телефонной компании.

На столбах, как правило, было по 6 траверсов, на каждом из которых - шесть пар телефонных линий, что давало возможность обслуживать 36 абонентов. Когда Г.Лист устанавливал в городе телефонные столбы, он особенно не церемонился: если ему мешали столбы освещения, он их просто выдергивал и ставил на их место свой столб, оставляя улицу без света. По этому поводу было несколько заседаний Городской думы, где Г.Листа пытались заставить прекратить подобные действия, а также получить у телефонной компании (безвозмездно) несколько телефонных линий для нужд городской думы и управы. Но Г.Лист на все это внимания не обращал.

Вообще-то вначале планировалось проведение телефонных линий по крышам и стенам зданий, чтобы не загромождать улицы. Но, не получив согласия домовладельцев, точнее даже сказать, - встретив ожесточенное сопротивление домовладельцев прокладке проводов по зданиям, начали устанавливать телефонные столбы.

Телефонное сообщение осуществлялось с помощью коммутатора фирмы "Эриксон" - агрегата, напоминавшего своим видом фортепиано, только длиннее и выше. Поэтому на работу принимались девушки ростом не менее 165 см (на то время это считалось высоким ростом) с размахом рук не менее 154 см и длиной туловища в сидящем положении с вытянутыми вверх руками не менее 128 см. Такие требования были непременным условием.

Дело в том, что коммутация осуществлялась вручную, и большой размах рук позволял дотягиваться до крайних соединительных гнезд. Требования к телефонисткам, или, как их называли "барышням", этим не ограничивались: профессия считалась престижной и был жесткий отбор. Девушек принимали исключительно незамужних, в крайнем случае, вдов (нужно было дежурить и по ночам и "дабы лишние думы и заботы не приводили к ошибкам при соединении"). Если же девушка выходила замуж, она лишалась этой работы.

Впрочем, из последнего правила были исключения: "барышня" после замужества могла остаться на работе, если ее мужем становился чиновник, состоящий на службе в том же почтово-телеграфном учреждении. "Барышня" должна была обладать к тому же и прекрасной памятью (чтобы запоминать номера, имена абонентов, их должности и титулы) и знать иностранные языки. Имелся также образовательный ценз в размере курса среднего учебного заведения или епархиального училища.

Еще одним важнейшим требованием было: ни при каких обстоятельствах не покидать своего рабочего места, не грубить клиентам и не выказывать собственной беспомощности перед лавиной звонков.

Хотя в Баку в 1907 году было всего семь обслуживающих коммутаторов на 1200 абонентов в центре города, каждый коммутатор обслуживал 171 абонента, и там работало трое "барышень". В среднем на каждую доставалось 57 абонентов, но в период накопления дел на каждую приходилось пять звонков. При этом выходной им полагался только один раз в неделю. Но, несмотря на все меры предосторожности, сбои и ошибки в работе старательных "барышень" все равно были, т.к. на станциях стоял шум и сосредоточиться иногда было просто невозможно.

Самое любопытное, что незамужних девушек их мусульманские семьи отпускали на ночные дежурства. А что делать? Работа престижная, почетная. А заменить девушек юношами было нельзя: у них тембр голоса не тот, а это было важно при тогдашнем не очень хорошем качестве связи. И так продолжалось до 1932 года, пока в Баку не были введены в эксплуатацию автоматические телефонные станции (АТС), не требовавшие ручного соединения.

Надо сказать, что телефонная связь в Азербайджане получила развитие, в основном в Баку и его окрестностях, обслуживая прежде всего нефтяную промышленность и торгово-промышленные круги. Телефонные аппараты в частные квартиры устанавливались не в таких больших количествах, как в конторах и государственных учреждениях. В 1906 году завершается аренда телефонной сети, и по контракту, подписанному в 1886 году, и Бакинская телефонная сеть 26 мая отдается городскому управлению.

В феврале 1908 года Бакинская Городская дума принимает решение о расширении городской телефонной сети - число абонентов росло, коммутаторы не справлялись. В итоге сеть была расширена настолько, что 5 сентября 1911 года Городское управление приняло решение об установке на улицах таксофонов. Любопытно, что в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, первые таксофоны были установлены примерно в это же время. Возникла и необходимость в междугородней связи, и 23 декабря того же года принимаются условия использования телефонной сети Баку-Елизаветполь-Тифлис.

К 1913 году телефонная связь по медным двухпроводным линиям между Баку и Тифлисом была установлена. К этому году общее число абонентов Бакинской телефонной сети составило 4176 человек.

В октябре 1918 года после внутригосударственного изменения было организовано министерство почты и телеграфа, в чье подчинение входила и телефонная связь. Министром путей сообщений, почты и телеграфа временного правительства был назначен Худадат бек Малик-Асланов. А потом началась советизация Азербайджана.

В 1920 году Нариман Нариманов, занимавший тогда пост председателя Временного военно-революционного комитета Азербайджана, подписывает декрет о национализации всех телефонных учреждений. А уже в ноябре 1927 года открывается самая большая по протяженности линия связи в Европе (3268 км) - Ленинград-Баку. К следующему году число телефонных номеров в Баку достигает 5185 штук.

В 1933 году в Баку устанавливается один из первых трех проводных телефонных узлов Азербайджана, а Бакинская междугородняя телефонная станция отделяется от городской телефонной станции и становится самостоятельной структурой. И в том же году Бакинский техникум электротехники и связи осуществляет свой первый выпуск специалистов со средним специальным образованием. Это было очень кстати, т.к. к тому времени число телефонных станций достигает 63 штук.

К 1935 году количество телефонных номеров в Баку составило 12150. На улицах действовало двадцать таксофонов. Любопытно, что Министерство связи АзССР было создано лишь в 1953 году. До этого связь в АзССР управлялась постоянным представителем Министерства связи СССР по Азербайджану. В конце 50-х годов остро проявилась необходимость в высококлассных специалистах сферы связи.

И в 1959 году Совет министров Азербайджанской ССР принял решение о подготовке высококвалифицированных связистов в высших учебных заведениях республики. В 1965 году в Азербайджанском политехническом институте состоялся первый выпуск инженеров по специальности "Телефон и телеграфная связь". А дальше все развивалось очень стремительно.

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