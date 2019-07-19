Порой информация, распространенная в медиа, не только не помогает решению проблем женщин и детей, но и приводит к негативным последствиям.

Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметив, что информация, в частности, связанная с проблемами женщин и детей, играет в обществе большую роль, глава комитета призвала журналистов быть ответственными в таких делах.

"Учитывая влияние прессы и журналистов на общественное мнение, полагаю, что журналист должен нести ответственность за свои публикации, не быть безучастным к человеческим судьбам. Необходимо учитывать, что за каждым фактом стоит живой человек. Для этого от представителя прессы требуется как профессионализм, так и гуманизм. Поэтому комитет регулярно проводит просветительские тренинги для повышения профессионального уровня журналистов, совершенствования знаний в определенных сферах", - сказала Гусейнова.

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