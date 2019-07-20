В немецкой газете Zeit Online опубликована статья "Принятие нефтяных ванн для здоровья".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье говорится о лечебных свойствах нафталановой нефти.

В статье представлена информация о популярности расположенного на северо-западе Азербайджана города Нафталан, прославившегося благодаря лечебному использованию сырой нефти.

В статье приводятся также отзывы людей, получающих лечение в Нафталане. Отмечается, что приехавшая из России 60-летняя женщина принимает в Нафталане нефтяные ванны, что полезно для лечения ревматического полиартрита с болевым синдромом. Она подчеркнула, что после принятия ванны с нефтью, подогретой до 38 градусов, стала очень хорошо себя чувствовать. Сообщается, что нефтяную ванну необходимо принимать в течение 10 минут.

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