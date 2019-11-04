В Центре современного искусства YARAT при поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку прошел концерт, посвященный Дню народного единства России, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе приняли участие эстрадно-музыкальные коллективы Дома культуры "Достлуг" (Сумгаит) "Səmt" и "Start". Руководитель коллективов - композитор и музыкант Вадим Джавадов. В программу вечера вошли любимые мелодии из кинофильмов, популярные песни на азербайджанском, русском и других языках, а также авторские композиции.

День народного единства России - государственный праздник в России, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов. Этот день приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın