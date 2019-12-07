https://news.day.az/society/1183202.html Стало известно, в каком городе будет находиться Азербайджано-грузинский вуз
Стало известно, в каком городе будет находиться Азербайджано-грузинский вуз
Совместный азербайджано-грузинский вуз будет находиться в столице Грузии - Тбилиси. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по диаспоре, передает Day.Az.
"Никаких ограничений для обучения других студентов не будет, но по большей части, в вузе будут обучаться студенты из азербайджанской общины Грузии", - подчеркнули в пресс-службе.
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