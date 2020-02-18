Немецкие страховщики оказались вынуждены выплатить более 675 миллионов евро в связи с уроном, вызванным ураганом "Сабина", прошедшим по северо-западной территории Германии, сообщается на сайте Германского союза страховщиков (GDV), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всего страховщики получили более 500 тысяч обращений на сумму около 600 миллионов евро в связи с уроном, нанесенным домам, компаниям и предприятиям. Ещё около 40 тысяч обращений на сумму в 75 миллионов евро поступило от владельцев автомобилей.

Отмечается, что "Сабина" оказалась на шестом месте среди худших зимних ураганов в Германии с 2002 года. На первом месте - ураган Кирилл, сумма страховых выплат в связи с нанесенным им уроном в 2007 году составила три миллиарда евро.