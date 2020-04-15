Компания "Referans Medical Group" провела акцию

Компания Referans Medical Group, включающая в себя Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi&Poliklinik, Leyla Medical Center и LOR Hospital, вместе с Национальным центром гематологии и трансфузиологии провела акцию по сдаче крови для детей, страдающих от наследственных болезней крови и талассемии.

Как сообщает руководитель департамента общественных связей Referans Medical Group Айтадж Керимли, компания "Referans Medical Group", всегда реализующяя различные социальные проекты, в очередной раз осталась верной своим традициям. В акции, прошедшей 14 апреля в Leyla Medical Center, приняли участие более 200 сотрудников клиники и пациентов.

Для обеспечения безопасных условий при сдаче крови донорами в клинике установлена термальная камера для проверки температуры тела. Доноры были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и процесс сдачи крови проходил в условиях минимального контактирования.

С 2005 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева действует программа "Во имя жизни без талассемии". В настоящее время в Азербайджане имеется свыше 1500 детей, подверженных талассемии и другим наследственным заболеваниям крови, жизнь которых зависит от акций по сдаче крови. Из-за коронавируса доноры стали реже сдавать кровь. И это катастрофа, которая может привести к летальным исходам для больных талассемией детей. Поэтому просим каждого, кто чувствует себя здоровым, чье здоровье позволяет сдать кровь, оказывать поддержку всем нуждающимся в крови людям. Потратив буквально 20 минут времени, вы можете спасти жизнь одного ребенка.