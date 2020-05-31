Около 1 600 объектов сферы торговли и услуг нарушили санитарно-эпидемиологические требования

С 22 по 30 мая были проведены мониторинги на 1 592 субъектах предпринимательства.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экономики, мониторинговые группы, сформированные из сотрудников министерства и подчиненных ему структур, проверили соблюдение правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований в учреждениях и производственных предприятиях в Баку и регионах страны.

В результате мониторингов на 744 объектах было выявлено 2 459 фактов нарушений.

В ходе мониторингов были проведены беседы с предпринимателями, им были розданы соответствующие методические указания, подчеркнута важность соблюдения правил особого карантинного режима, установленных решениями Кабинета министров Азербайджанской Республики и правил социального поведения и санитарно-гигиенических требований, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров.