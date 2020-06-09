В Баку и других городах Азербайджана снова вводят жесткий карантин на выходных - ПОДРОБНОСТИ
С 00.00 14 июня в Баку, Гяндже, Сумгайыте, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах до 06.00 16 июня вводится режим жесткого карантина.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил глава пресс-службы ведомства Ибрагим Мамедов.
Гражданам будет запрещено покидать свои дома с 00.00 14 июня до 06.00 16 июня.
Работать продолжат:
- госструктуры и другие огранизации, список которых будет составлен Кабмином;
- больницы и предприятия скорой медицинской помощи;
- предприятия социальных услуг;
- коммунальные службы;
- предприятия по производству и обеспечению электроэнергией;
- предприятия мелиорации и водного хозяйства
- услуги связи
- телерадиокомпании, в том числе операторы кабельного телевидения;
- грузоперевозки всеми видами транспорта;
- предприятия, занимающиеся обеспечением работы трубопроводной инфраструктуры;
- предприятия, чья деятельность не может быть приостановлена по производственно-техническим причинам;
- добыча, продажа, хранение и переработка нефти и газа;
- предприятия, оказывающие услуги по обеспечению безопасности на объектах, приостановивших работу
- предприятия, занимающиеся производством хлеба
Всем остальным гражданам запрещается покидать места их проживания в указанное время.
В порядке исключения покидать жилище разрешается:
- при непосредственной опасности для жизни и здоровья (при этом неотложная помощь будет оказываться бригадами скорой помощи).
- для участия в похоронах близкого родственника (с этой целью разрешается использовать личный транспорт).
Передвижение всех видов транспорта, кроме карет скорой помощи, спецтехники, и служебных автомашин структур, чья работа в карантин разрешается, будет запрещено.
Для получения разрешения на покидание жилья в случае опасности или для участия в похоронах нужно будет получить разрешение, позвонив на горячую линию 102 - службу управления служебными частями МВД.
Сотрудники тех учреждений и объектов, которым разрешено будет работать на выходных, смогут покидать свои дома, если их работодатели внесут необходимые данные в портал электронных разрешений icaze.e-gov.az.
Контроль за соблюдением карантинного режима возложен на МВД Азербайджана.
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