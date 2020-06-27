В Агджабеди произошло смертельное ДТП

В Агджабединском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 26 июня в 20:00 в селе Гюсюлю в дерево врезался автомобиль ВАЗ-2106, управляемый жителем села Алиевым Нурланом. В результате аварии водитель скончался.

По факту ведется расследование.