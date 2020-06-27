https://news.day.az/society/1248381.html В Агджабеди произошло смертельное ДТП
В Агджабеди произошло смертельное ДТП
В Агджабединском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 26 июня в 20:00 в селе Гюсюлю в дерево врезался автомобиль ВАЗ-2106, управляемый жителем села Алиевым Нурланом. В результате аварии водитель скончался.
По факту ведется расследование.
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