https://news.day.az/society/1261031.html Минюст обнародовал число условно-досрочно освобожденых в этом году
Минюст обнародовал число условно-досрочно освобожденых в этом году
В Азербайджане в 2020 году были условно-досрочно освобождены 1253 заключенных.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала член Общественного комитета при министре юстиции, юрист Саадет Бенанъярлы.
По словам члена Общественного комитета, среди них 983 человека были условно-досрочно освобождены в период пандемии, в том числе это 176 осужденных в возрасте от 65 лет.
Она также отметила, что в Азербайджане уже начали применяться альтернативные наказания.
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