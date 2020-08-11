https://news.day.az/society/1261528.html В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся из школы в школу
В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся из школы в школу
В Азербайджане 12 августа начинается электронное перемещение учащихся.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве образования, чтобы воспользоваться системой электронного перемещения учеников, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.
Электролизация перемещения учеников помогает сократить расстояние между школой и родителем, более прозрачно организовать контакт родителя с учебным заведением.
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