В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся из школы в школу

В Азербайджане 12 августа начинается электронное перемещение учащихся.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве образования, чтобы воспользоваться системой электронного перемещения учеников, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.

Электролизация перемещения учеников помогает сократить расстояние между школой и родителем, более прозрачно организовать контакт родителя с учебным заведением.