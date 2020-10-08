Армянские провокации не способны сломить дух наших солдат и народа. Азербайджанская армия шаг за шагом продолжает освобождать наши оккупированные территории.

Об этом в четверг сказал Trend член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Вели Бахшалиев, передает Day.Az.

По его словам, по приказу и под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, азербайджанская армия с 27 сентября начала борьбу за освобождение наших земель, которые оставались под оккупацией около 30 лет.

"Армянские солдаты, не выдержав натиска азербайджанской армии, обращаются в бегство, а военно-политическое руководство Армении прибегает к провокациям. Взяв на прицел мирное население, объекты энергетической инфраструктуры, они пытаются посеять среди людей волнение и панику. Однако, им это не удастся осуществить.

Обстрел гражданских лиц и объектов является военным преступлением. В 1993 году Совбез ООН принял четыре резолюции №№ 822, 853, 874 и 884, в которых осудил армянскую оккупацию и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил с территорий Азербайджана. Однако, воспользовавшись отсутствием механизма исполнения резолюций ООН, оккупанты не только не покинули наши территорию, но и начали заселять их этническими армянами из других стран.

Надеясь на своих европейских покровителей, Армения затянула переговорный процесс, с целью аннексии этих земель. Созданная для урегулирования данного конфликта Минская группа ОБСЕ не предпринимая каких-либо шагов и, занимая двуличную позицию, осуществляла заморозку конфликта. Но наглое высказывание, озвученное премьер-министром Армении Николом Пашиняном - "Карабах - это Армения", переполнило чашу терпения азербайджанского народа", - отметил Бахшалиев.