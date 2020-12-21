https://news.day.az/society/1300150.html В Сумгайыте и Баку сгорели автомобили
В Сумгайыте и Баку сгорели автомобили
В Сумгайыте и Баку сгорели легковые автомобили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Сумгайыте в моторном отсеке автомобиля марки LADA сгорело электрооборудование. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
Другой случай произошел в Баку. В Хатаинском районе столицы сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки Mercedes. Ближайшие коммуникационные линии были защищены от огня.
Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.
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