В Сумгайыте и Баку сгорели автомобили

В Сумгайыте и Баку сгорели легковые автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в Сумгайыте в моторном отсеке автомобиля марки LADA сгорело электрооборудование. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

Другой случай произошел в Баку. В Хатаинском районе столицы сгорели воспламеняющиеся части легкового автомобиля марки Mercedes. Ближайшие коммуникационные линии были защищены от огня.

Оба пожара были потушены подразделениями пожарной охраны.