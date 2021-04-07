Главы религиозных конфессий Азербайджана в Агдаме

Главы религиозных конфессий Азербайджана находятся в Агдаме, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В поездке участвуют председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев Управления, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-Удинской христианской общины Роберт Мобили.

В рамках поездки главы религиозных конфессий на месте знакомятся с разрушенными в Агдаме памятниками на территории, называемой "Имарет", уничтоженными азербайджанскими памятниками.