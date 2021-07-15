В Азербайджане выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом, 74 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

На сегодняшний день в стране в целом выявлен 337 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 331 020 человек вылечились, 4 990 - скончались, число активных больных составляет 1 791.

За последние сутки в Азербайджане проведено 9 093 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 886 055.