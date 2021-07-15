https://news.day.az/society/1361980.html В Азербайджане выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом, 74 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Два пациента с коронавирусом скончались.
На сегодняшний день в стране в целом выявлен 337 801 случай заражения коронавирусной инфекцией, 331 020 человек вылечились, 4 990 - скончались, число активных больных составляет 1 791.
За последние сутки в Азербайджане проведено 9 093 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 886 055.
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