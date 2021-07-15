https://news.day.az/society/1361997.html Из Турции на родину после лечения вернулись еще 3 участника войны - ФОТО
Из Турции на родину после лечения вернулись еще 3 участника войны - ФОТО
Вылечились и вернулись в Азербайджан 3 тяжелораненых участника Отечественной войны, которые были отправлены на лечение в Турцию Фондом "YAŞAT".
Об этом Day.Az сообщили в фонде.
Вылечились и вернулись на родину Мамедов Джафарсадиг Зейдулла оглу, Раджабли Рза Исмаил оглу и Керимов Рёял Шахадет оглу.
По линии Фонда "YAŞAT" в Турции продолжается обследование, лечение и реабилитация еще 70 участников войны.
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