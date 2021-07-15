Из Турции на родину после лечения вернулись еще 3 участника войны

Вылечились и вернулись в Азербайджан 3 тяжелораненых участника Отечественной войны, которые были отправлены на лечение в Турцию Фондом "YAŞAT".

Об этом Day.Az сообщили в фонде.

Вылечились и вернулись на родину Мамедов Джафарсадиг Зейдулла оглу, Раджабли Рза Исмаил оглу и Керимов Рёял Шахадет оглу.

По линии Фонда "YAŞAT" в Турции продолжается обследование, лечение и реабилитация еще 70 участников войны.