Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 720 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 145, вторую дозу получили 5 447, бустерную дозу - 23 128 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 396 037, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 063 688, вторую дозу получили 4 544 439, бустерную дозу - 787 910 человек.