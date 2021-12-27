В Баку еще одна школа восстановила очное обучение

В столичной полной средней школе №36 восстановлена очная форма обучения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования Баку.

Завершился карантин для учеников и педагогов, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, добавили в ведомстве.

Для более надежной защиты учащихся и коллективов школ от коронавирусной инфекции во всех общеобразовательных учреждениях неукоснительно соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации.