В Баку пропала приехавшая из Товуза пожилая женщина

Разыскивается пропавшая без вести жительница Товуза.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, жительница села Хунлар Товузского района Фируза Юсифова (1940 г.р.) 16 мая выехала из района в Баку для участия в программе на телеканале ARB, и не вернулась.

Последний раз ее видели около административного здания телеканала. Приметы женщины: рост 160 см, волосы седые, худощавое телосложение. Когда выезжала из района, была одета в темно-синее платье и белый жакет.

Просьбе тех, кто видел женщину, позвонить в колл-центр 102 или по номерам 022-315-00-94, (070) 213-64-00.