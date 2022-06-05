В Азербайджане автобус упал в обрыв
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В Шеки пассажирский автобус "Isuzu" упал в обрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно были вызваны соответствующие спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.