https://news.day.az/society/1468157.html В Азербайджане автобус упал в обрыв
В Азербайджане автобус упал в обрыв
В Шеки пассажирский автобус "Isuzu" упал в обрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия незамедлительно были вызваны соответствующие спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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