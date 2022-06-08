https://news.day.az/society/1468981.html Часть бакинского бульвара закрыта в связи с Гран-при «Формулы-1»
Часть бакинского бульвара закрыта в связи с Гран-при «Формулы-1»
Часть Бакинского бульвара уже закрыта в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Об этом Day.Az сообщили в среду в Baku City Circuit.
Было отмечено, что закрыта выделенная под развлекательную зону часть бульвара от круга "Азнефть" до Морского вокзала. В эту зону смогут попасть лишь лица, имеющие аккредитацию или билет на "Формулу-1".
Отметим, что болельщики Гран-при Азербайджана "Формулы-1" смогут не только посмотреть гонки, но и принять участие в развлекательных программах, которые пройдут в Приморском национальном парке в дни гонки.
Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 10-12 июня.
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