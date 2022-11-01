Создано Нахчыванское Главное управление СГБ
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Упразднена Служба государственной безопасности (СГБ) Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az, на ее базе создано Нахчыванское Главное управление Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Начальником управления назначен Мохсун Ашуров.