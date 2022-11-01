https://news.day.az/society/1508005.html Создано Нахчыванское Главное управление СГБ
Создано Нахчыванское Главное управление СГБ
Упразднена Служба государственной безопасности (СГБ) Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az, на ее базе создано Нахчыванское Главное управление Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Начальником управления назначен Мохсун Ашуров.
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