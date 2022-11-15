Теймур Мусаев встретился с руководителями медицинских колледжей

В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось заседание, в котором приняли участие руководители медицинских колледжей страны.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве здравоохранения.

Выступивший на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие сестринского дела в Азербайджане имеет славную историю. По его словам, выпускники медицинских колледжей республики, в которых в разное время работали известные врачи и ученые, внесли ценный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

"Однако, наряду с достижениями, есть и нерешенные проблемы, и наше внимание сегодня должно быть сосредоточено на поэтапном решении этих проблем. Для нас главное - повышение качества медицинского образования, обеспечение его развития и, самое главное, подготовка квалифицированных кадров. Для этого министерство готово оказать медицинским колледжам республики любую посильную помощь", - сказал он.

В своей речи министр отметил, что в Азербайджане на государственном уровне приняты необходимые меры для укрепления материально-технической базы здравоохранения.

"Именно результатом этой поддержки является то, что за последние годы в стране построены и сданы в эксплуатацию сотни медучреждений", - сказал Мусаев.

Подчеркнув важность привлечения медицинских работников, особенно медсестер, к интенсивному обучению для развития службы первичной медико-санитарной помощи, Теймур Мусаев отметил, что по инициативе министерства здравоохранения в следующем году Всемирной организацией здравоохранения будет создан Учебно-симуляционный центр.

Помимо этого, по его словам, при министерстве будет создана Рабочая группа, которая проведет мониторинг в медицинских колледжах страны.

"В последние десятилетия интерес к научным достижениям и их возможностям неуклонно растет. Современные информационные технологии и цифровые инновации существенно меняют все. Медицина одной из первых с конца XX века стремительно вошла в цифровой мир. Учитывая все вышесказанное, в ближайшем будущем будет создана Единая электронная библиотечная система, доступная студентам и преподавателям медицинских колледжей", - сказал министр.

Директор Бакинского медицинского колледжа №1 Наиля Алиева, руководитель Бакинского базового медицинского колледжа №1 Диляра Мамедалиева, а также руководители региональных медучреждений предоставили информацию о деятельности колледжей, учебном процессе и преподаваемых предметах.

В завершение министр здравоохранения дал указания руководителям медицинских колледжей по приведению обучения в колледжах в соответствие с современными стандартами и требованиями.