Повышение цен на лекарства не связано с таможней.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что таможенных пошлин на лекарства нет.

"Фармацевтические компании хотят как можно более быстрой доставки на свои склады лекарств после их прибытия и мы быстро пропускаем их, учитывая важность вопроса. Таможенной пошлины на лекарства нет, есть НДС, но он низкий", - сказал Багиров.