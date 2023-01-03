В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля

2 января около 16:00 в полицию поступила информация об угоне автомобиля Chevrolet перед домом на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении преступления местный житель В.Мусаев.

По данному факту проводится расследование.