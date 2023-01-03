https://news.day.az/society/1525256.html В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля
В Баку задержан подозреваемый в угоне автомобиля
2 января около 16:00 в полицию поступила информация об угоне автомобиля Chevrolet перед домом на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении преступления местный житель В.Мусаев.
По данному факту проводится расследование.
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