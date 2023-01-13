Распоряжения Президента Ильхама Алиева - очередной этап социальных реформ
Подписанный сегодня Президентом Ильхамом Алиевым ряд распоряжений и указов о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы - в рамках новой социальной реформы охватит более 800 тысяч человек.
Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.
Он отметил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы являются очередным этапом социальных реформ, проводимых в стране, и послужат улучшению социального благополучия граждан Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре