Подписанный сегодня Президентом Ильхамом Алиевым ряд распоряжений и указов о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы - в рамках новой социальной реформы охватит более 800 тысяч человек.

Об этом сказал в пятницу Trend председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева о социальных льготах, пенсиях, повышении заработной платы являются очередным этапом социальных реформ, проводимых в стране, и послужат улучшению социального благополучия граждан Азербайджана.

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