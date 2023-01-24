https://news.day.az/society/1531099.html В центре Баку ограничено движение транспорта - ФОТО
В центре Баку ограничено движение транспорта - ФОТО
На улице Азиза Алиева в Баку в связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Отметим, что по этой же причине движение транспорта ограничено на 232-метровом участке дороги на улице Физули (от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова).
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