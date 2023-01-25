Дорожная полиция обратилась к субъектам СМИ

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к субъектам СМИ по поводу подготовки аудиовизуальных и других материалов, рассчитанных на массовый просмотр.

В обращении, полученном Day.Az в управлении, отмечается, что в нормативных актах, регламентирующих меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Азербайджане, а также государственной программе, реализуемой в этой сфере, определено, что пропаганда безопасности дорожного движения должна оставаться в центре внимания.

"Этот пункт также должен строго соблюдаться при подготовке теле- и радиопрограмм, аудиовизуальных и демонстрационных материалов. Однако в некоторых теле- и радиопередачах, клипах, телесериалах, рекламных роликах, а также в постах блогеров и деятелей искусства в соцсетях широкой аудитории демонстрируются грубые нарушения ПДД. К сожалению, мы становимся свидетелями того, что публикация подобных материалов происходит без каких-либо дополнительных комментариев.

Такие аудиовизуальные материалы, подготовленные с участием актеров, известных в обществе лиц, вызывают искаженное представление среди участников дорожного движения, особенно детей и подростков, побуждая их совершать аналогичные действия. Также серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные проявления оказывают негативное влияние на формирование культуры дорожного движения среди молодежи и подростков.

Как Главное управление ГДП, осуществляющее государственную политику в области обеспечения безопасности дорожного движения, мы еще раз подчеркиваем недопустимость подобных случаев. Призываем все субъекты СМИ, активных пользователей социальных сетей внести свой вклад в реализацию мероприятий просветительского и пропагандистско-агитационного характера, проводимых в области безопасности дорожного движения в нашей стране", - говорится в сообщении структуры.