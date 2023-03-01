В Кахраманмараше продолжают работать 25 военных врачей МЧС Азербайджана
В настоящее время в Кахраманмараше продолжают работать 25 военных врачей МЧС Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.
По его словам, до сегодняшнего наши врачи оказали медицинскую помощь свыше 2500 гражданам Турции.
"Кроме того, наши врачи оказывают психологическую помощь родственникам пострадавших от землетрясения граждан", - добавил он.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
Отметим, что спасатели МЧС Азербайджана были командированы в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.
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